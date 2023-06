Zague recuerda cuando Televisa le negó ir al futbol europeo: “No me dejaban salir, estaba un poco esclavizado”

Luis Roberto Alves ‘Zague’ es un referente en la historia de América, con este club concretó 192 goles entre Liga, Liguilla y Concachampions, al ser un goleador contundente tuvo la oportunidad de migrar al futbol europeo, pero Televisa le impidió este objetivo personal y terminó su carrera Necaxa.

Zague fue invitado al podcast de Sandra De La Vega, “La Capitana”, y fue donde recordó ese episodio de su carrera.

Primero, el exfutbolista contó cuando Raúl Arias, Justino Compean y Alejandro Bocardo le hicieron la oferta de fichar con el Necaxa y aceptó sabiendo que el club seguía perteneciendo a Televisa.

“Va está bien porque no me dejaban salir del núcleo televisa, estaba un poco esclavizado”, recordó Zague.

Fue ahí cuando el ahora comentarista de Azteca Deportes señaló que Televisa los consideraba un elemento intransferible.

“Venían otros equipos, (decían) Zague es institucional, me acuerdo de que ofertas para Europa no me dejaron (aceptarlas) porque era la época donde pertenecías al club”, puntualizó.

Luis Roberto reconoció que sí le afectó emocionalmente la postura de Televisa.

“Medio frustrado de no poderme ir a España, Portugal e inclusive en Alemania después de la Copa América de 1993. (Me dijeron) no, no vas a salir, tú eres institucional”, indicó.

“Había un apogeo muy grande por el futbol en Japón que pagaban muy bien, un equipo japonés quería contratarme y nada, no me vendían, no me vendía”, agregó Zague.

Una vez que vio la situación a la que se estaba enfrentando el exfutbolista entendió que debía empezar a analizar su futuro en el futbol mexicano.

“No había de otra, me tenía que pelear por un lado por mejorías y beneficios en el contrato, económicos por supuestos, sociales, adaptarme a la realidad”, aceptó.

Por este motivo aceptó la propuesta de dejar al América y convertirse en nuevo jugador de los Rayos.

“Es cuando decido jugar los últimos tres años de mi carrera para Necaxa antes de ese cambio a Aguascalientes”, concluyó Zague en la entrevista con ‘La Capitana’.