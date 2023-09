Xavi y el Barcelona se ponen como meta llegar a octavos en la Champions League

Barcelona.— Xavi Hernández, técnico del Barcelona, comentó que los azulgrana “tienen que dar un paso adelante” en la Champions, después de haber caído en la fase de grupos en las dos últimas ediciones, y recordó que la entidad catalana no gana esta competición desde 2015.

“Es una ilusión volver a estar en este torneo, es el momento de dar un paso adelante en la competición europea y creérnoslo. Llegamos en un buen momento, es la competición que nos dará este paso adelante para ser competitivos”, insistió.

Preguntado sobre si el club le exige mejorar en Europa o ganar la Champions, Xavi admitió que las dos cosas: “Es una evidencia. Debemos mejorar, el objetivo es llegar a octavos y jugar bien. Lo del sábado (5-0 frente al Betis) es una demostración. Después ya veremos. Ojalá podamos dar nuestra mejor versión”.

Alcanzar los octavos de final es el objetivo mínimo marcado. “Pasar a las eliminatorias y después ya hablaremos. Estar en octavos de final es el objetivo, llevamos dos años sin conseguirlo. Tenemos que ir paso a paso e intentar pasar como primeros de grupo”, explicó.

Comentó Xavi que el equipo se ha reforzado bien y recordó que el año pasado en juego estuvieron bien en Europa, pero en resultados, no.

“Tenemos una plantilla para competir en Europa, pero esto va de hechos, no de palabras”, insistió Xavi, quien afirmó que no solo el equipo tiene que demostrar algo, sino también él como entrenador. “También lo tengo que demostrar en cada partido. Todos tenemos una presión extraordinaria y es un reto competir por este certamen. Me gustan lo retos”, sentenció.