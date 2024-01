VIDEO: Sergio Ramos se encara con un aficionado en plena entrevista

Sergio Ramos, uno de los jugadores referentes del Sevilla vivió este jueves un momento de tensión tras el partido que su equipo perdió ante el Athletic (0-2).

Un resultado que causó la molestia de un sector de la grada, que ante el resultado no dudó en buscar culpables y aprovechó que el exjugador del Real Madrid se encontraba dando una entrevista a la televisión para reclamarle.

Las palabras de inmediato causaron una reacción en el defensor, quien ignoró las cámaras y respondió.

"Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Un poco de respeto a la gente que está escuchando y al escudo. ¡Cállate ya, anda!", le gritó Sergio Ramos, que acto lamentó "lo que hay que aguantar, encima" ante el periodista que lo entrevistaba.

Me parece maravilloso esto de Sergio Ramos.



El aficionado promedio al Fútbol en España es imbécil y parece que se le va la vida en ello. No saben disfrutarlo.



Les importa más su equipo que llegar a fin de mes. Así les va a muchos.



Fanáticos patéticos. pic.twitter.com/2OsiR82lhQ — Don Shelby (@DonShelby_) January 4, 2024

Después del mal momento, Ramos siguió la entrevista y reconoció pasarla mal con el resultado negativo del equipo.

"Después de la victoria en Granada queríamos dar un paso adelante, pero no ha sido así. Era el primer partido en casa, era una oportunidad muy buena para dejarlo todo atrás. No ha sido así. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, tiene muy definido su juego. La situación acaba siendo desesperante, pero no queda otra que dar la cara. Es un poco repetitivo el discurso, pero no hay otra".