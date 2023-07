VIDEO: Luis Fernando Tena se olvida de México y entona el himno nacional de Guatemala

Luis Fernando Tena es uno de los directores técnicos más éxitos en la historia del futbol mexicano.

El Flaco, quien fuera jugador profesional durante 12 años, se encargó de conducir a una de las mejores generaciones de la Selección Mexicana.

Como seleccionador nacional, ganó los Juegos Panamericanos (2011), el Preolímpico de Concacaf (2012) y los Juegos Olímpicos de Londres (2012).

Sin embargo, tras circular por varios de la Liga MX, Tena decidió probar suerte fuera de nuestro país y recaló en la Selección de Guatemala a finales de 2021.

Su objetivo es clasificar a la Copa del Mundo de 2026, mientras tanto se encuentra disputando la Copa de Oro, con la posibilidad de acceder a los cuartos de final.

Durante la segunda jornada del Grupo D, antes de enfrentar a Canadá, Luis Fernando fue captado entonando el himno nacional de Guatemala.

En conferencia de prensa, después del compromiso, El Flaco Tena explicó el motivo por el que decidió hacerlo y señaló que se le eriza la piel cuando escucha a los guatemaltecos.

"El Himno Nacional lo he ido aprendiendo. He ido a los estadios y ahí lo tocan. Es un himno bastante bonito y ya me lo aprendí. Con el fervor que lo cante, es porque me contagian para cantarlo. Es muy agradable, lo cantan con fervor y emoción junto a los jugadores".