Uriel Antuna tunde a los 'europeos' en la Selección Mexicana: "Hay jugadores de la Liga MX que se ven mejor"

Uriel Antuna se ha convertido en uno de los jugadores más constantes en la convocatorias de la Selección Mexicana desde hace algunos años, gracias a sus participaciones en la Liga MX y goles se ganó un puesto titular en el once titular de Jaime Lozano.

El exjugador del Manchester City, reconoció lo importante de tener representantes mexicanos en el balompié europeo ante el regreso de varios jugadores al país, pero aseguró que muchas veces los jugadores de la Liga MX se ven mejor a los 'europeos'.

"No sé si perjudique o no (que futbolistas regresen de Europa a México), no puedo dar una respuesta en concreto, muchas selecciones siempre han sido una mezcla de europeos y de la Liga MX y a veces se ven mejor los de la Liga MX que los europeos. No digo alguien en concreto", compartió en entrevista con TUDN.

Antuna, agregó en ese sentido que los elementos mexicanos que militan en la Liga MX deben esta listos para tomar la oportunidad en el Tricolor como lo hizo César Huerta, quien al igual que él marcó en su debut.

"Todos debemos estar preparados para la oportunidad como el Chino Huerta que estando en la liga llegó y anotó un golazo, cosa que me da mucho gusto, las oportunidades se dan, como cuando me tocó debutar a mí y anoté tres goles, la competencia te hace crecer tanto al futbolista mexicano como europeo", agregó.