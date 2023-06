Uriel Antuna lanza advertencia previo al juego ante Estados Unidos: “Es un clásico y los clásicos se juegan con la vida”

El primer juego entre México y Estados Unidos fue el 24 de mayo de 1934 y no se jugó ni en suelo mexicano ni en estadounidense, sino en Roma, Italia, de cara al Mundial de 1934.

Ese partido lo ganó el cuadro de las barras y las estrellas. Desde ahí la rivalidad se ha transformado y ha crecido, antes era un juego más que siempre ganaba el Tricolor, hoy es el Clásico de la zona, de la Concacaf, y los clásicos hay que ganarlos, dice Uriel Antuna.

“Es un clásico, una semifinal, así como lo amerita todos lo tomamos con seriedad; es una semifinal y más que nada es un clásico, se juega con la vida, a sudar la camiseta y a ganar más que nada”, dijo el extremo de Cruz Azul, con actitud de seguridad y de reto.

Y muy seguro debe de estar Antuna, porque se dice que si este juego no se gana la era de Diego Cocca quedará en un mini ciclo de trabajo: “Todos estamos en el mismo barco, el entrenador que esté lo vamos a respaldar a muerte, todos queremos lo mismo, queremos ganar, queremos triunfos”.

Por eso, las palabras de directivos como Jesús Martínez, presidente de grupo Pachuca, no caen en el mejor momento: “Eso es presión, y la presión siempre habrá, hay que lidiar con eso, el futbolista está adaptado y preparado para eso y mucho más”.

En el terreno estrictamente deportivo, el llamado “Brujo” asegura que el grupo se va adaptando a lo que quiere plasmar en la cancha Uriel Antuna.

“El profe va llegando y nos vamos adaptando de poco a poco. Ya tenemos un par de partidos (contra Guatemala y Camerún en esta concentración), cada vez siento que el equipo se adapta a la idea de juego que nos inculcan y mañana se verá un poco mejor”.

Pero con adaptación o sin ella, “hay que ganar sí o sí”.

A pesar de los pocos juegos que se han tenido con equipo completo, Antuna resalta que todos tienen experiencia y capacidad, “tenemos muchos partidos en Primera División, el técnico también, por algo llegó a la Selección, también están mis compañeros de experiencia para estos partidos tan importantes. Hemos trabajado muy bien, es de lo que hemos hablado estos días y esperamos plasmarlo estos días”.





Carlos Rodríguez pide comprensión para Diego Cocca

Hay que decirlo, Diego Cocca tomó un equipo que no vive su mejor momento con una logística que no dejó que sus principales jugadores se prepararan juntos y a tiempo para el Final Four de la Nations League de la Concacaf.

Por eso Carlos Rodríguez pide un poco de comprensión para el técnico argentino, que se dicen se juega el puesto si es que no se gana a Estados Unidos en la semifinal y no se corona en la Nations League.

“Creo que para él (Diego Cocca) no debe ser fácil contar con todos los jugadores desde un inicio, pero somos profesionales, jugadores de alto nivel, así que debemos agarrar (la idea de juego) rápido. Ya hemos tenido más días de trabajo juntos, tenemos la idea más clara y bajo ese concepto hay que llevarla a cabo mañana”, dijo el jugador de Cruz Azul.

Y con ventaja o desventaja en los entrenamientos, ya que Estados Unidos lleva más de dos semanas de trabajo, “para México, torneo en que compita tenemos que pelear la final… Nos hace mucha ilusión avanzar”.

Ante las palabras como venganza o revancha que vienen en el paquete de este duelo por las recientes victorias del cuadro estadounidense el volante de Cruz Azul no quita la mirada del principal objetivo: “Creo que cada partido es diferente, se pude hablar de revancha por lo que se vivió en la Copa Oro pasada y en el Final Four pasado, ahora toca este y tenemos la ilusión de avanzar a la final. Eso es al final lo más importante”.