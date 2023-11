Turco Mohamed tras la victoria ante Chivas: "Estamos contentos por la temporada que hicimos"

Antonio Mohamed cumplió en uno de los objetivos, que era regresar a Pumas a la Liguilla y ya cumplió.

Tras vencer a Chivas 1-0 los Auriazules se afianzaron en el cuarto puesto de la tabla general y el técnico se dijo satisfecho por este resultado.

"Estamos contentos, sobre todo por la temporada que hicimos”, indicó tras el juego en CU.

Pumas se volverá a enfrentar a Chivas justo en los cuartos de final de la liguilla, hecho en el que ya piensa el 'Turco', aunque dejó claro que no se queja del tiempo de pausa en el que estará su equipo por la fecha FIFA y los juegos de Play-In.

"Se sabía de antemano que iba a pasar eso (la cantidad de días hasta que enfrente a Chivas). No me parece mal, me parece bien, el grupo llegará bien concentrado, es importante porque estamos en una posición arriba. Va a ser una serie muy cerrada en la que no debemos tener errores", expresó Mohamed.

El técnico aseguró que su equipo ante Guadalajara debe "jugar intenso".

Si bien todavía faltan más de dos semanas para volver a jugar, Mohamed reconoció que analizará disputar los cuartos de final en un horario nocturno.

"Nosotros tenemos la posibilidad de elegir, lo más seguro es que América y Monterrey elijan sábado. Nosotros veremos qué es lo mejor con los jugadores, directivos, ya hablaremos de eso, veremos qué es lo que sucede”, puntualizó.

'El Turco' de momento evitó hacer una evaluación respecto a lo obtenido en este Apertura 2023, prefiere dejar claro cuál es el siguiente objetivo de Pumas.

"Va a ser una serie muy peleada, de muchos detalles, tenemos que definir la serie en nuestra casa”, sentenció.