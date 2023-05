Traer a Fernando Hierro, la mejor decisión en la era de Amaury Vergara

A menos de siete meses de su llegada, el serbio Veljko Paunovic podría lograr lo que cuatro técnicos no pudieron en la administración de Amaury Vergara: Hacer campeón a las Chivas.

Amaury Vergara, dueño y presidente del club, está cerca de demostrar que no se equivocó al confiar en Fernando Hierro como director director deportivo, para que tomará la decisión de contratar al director técnico.

Tanto el español como el serbio llegaron sin experiencia en Liga MX, pero sí, con un trabajo en Europa que los respaldaba.

“Aplaudo lo que está pasando en Chivas, si antes se criticaba porque había mucha indisciplina, Amaury dio un manotazo en la mesa y trajo a una persona que no necesita cartas de presentación como Hierro, desde ahí fue su primer acierto”, expresó Fernando Quirarte, leyenda del equipo rojiblanco.

“Me da gustó que Paunovic respondiera porque no es fácil llegar a lugar donde no conocías el medio, le está yendo bien por su manera de entrenar, me dicen que le gusta trabajar en cancha, le está saliendo”, agregó el Sheriff.

Curiosamente, Chivas es un equipo donde la paciencia no está presente. En la era de Amaury Vergara han pasado cuatro técnicos: Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Michel Leaño y Ricardo Cadena, así como un directivo: Ricardo Peláez, todos mexicanos. Mas la solución para devolverle la grandeza a Chivas la encontró con personas extranjeras que le están dando confianza a los futbolistas nacionales.

“Hierro contrata a Veljko Paunovic porque ya lo conocía y sabía que era un entrenador que le gusta trabajar con los jóvenes; Chivas tiene eso, una cantera y lo mostró con el Tapatío que salió campeón en la Liga de Expansión”, concluyó el mundialista en México 86.