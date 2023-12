Thiago Silva confesó que Rafa Márquez lo inspiró para jugar al más alto nivel

Cuando se debate sobre qué futbolista mexicano es el mejor de la historia, el nombre de Rafael Márquez aparece sin lugar a dudas entre los primeros lugares, sino es quien se lleva dicho reconocimiento, mismo que recibe por parte del pueblo mexicano así como de leyendas y jugadores actuales de la élite profesional.

En este caso, Thiago Silva, jugador del Chelsea y de la Selección de Brasil, se rindió ante el exfutbolista mexicano para confesar el impacto que tuvo su carrera en la del jugador carioca.

En entrevista con Paramount, la televisora encargada de transmitir la Premier League, el zaguero brasileño habló sobre la carrera del 'Káiser'.

"En mi época, Rafa Márquez fue un grandísimo jugador, un jugador de clase, de altísimo nivel. Jugó en la Selección durante mucho tiempo, estuvo en la Copa del Mundo si no me equivoco con 38, 39 años. Entonces, a parte de jugador, creo que como persona se cuidaba mucho y se mantenía en forma, por lo que de alguna forma me inspira a seguir jugando en un alto nivel. Entonces Rafa Márquez con seguridad, marcó un poco mi trayectoria también" confesó Silva.

¿Qué tanto influyó Rafael Márquez en la carrera de los demás?



Márquez jugó hasta los 39 años hasta que se retiró en el Hellas Verona de la Serie A. Supo brillar en el viejo continente con equipos como el Barcelona y Mónaco, además de ser el bastión de la Selección Mexicana durante varios años.

Silva, con la misma edad a la que Rafa "colgó los botines", se mantiene en la élite al ser jugador del Chelsea tras más de siete años en el París Saint-Germain.

