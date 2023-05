Técnico del Espanyol tendrá pesadillas tras revés con el Barcelona: "Va a costar dormir"

El entrenador del Espanyol, Luis García, confesó tras perder el derbi contra el Barcelona (2-4) en el RCDE Stadium que es un día "muy jodido, difícil y en el que va a costar dormir", y reconoció que el bloque no estuvo "a la altura".

El asturiano, en rueda de prensa, no se mostró abatido sino confiado en las opciones de permanencia: "El equipo está vivo. La parte buena es que estamos a la misma distancia (de la salvación) a falta de cuatro partidos. No sirve de nada agachar la cabeza, hay que levantarse y hacer autocrítica. Aún hay tiempo".

Respecto al partido, el preparador blanquiazul no escondió que el Barcelona hizo "mucho daño" al Espanyol en la primera parte. Además, asumió que al bloque le faltó "contundencia, salir hacia delante y ser valiente".

"Cuando no ganas duelos y no ganas situaciones de área, cualquier equipo te hace daño", analizó Luis García, quien se señaló como "el máximo responsable del resultado" y repitió que el rendimiento del equipo no fue "suficiente" para plantar cara al Barcelona en el derbi.

Sin embargo, el asturiano insistió en que van a intentar amarrar la permanencia en Primera División "hasta el final".

Por otra parte, Luis García valoró la invasión de campo al final del encuentro: "No he visto las imágenes porque siempre que acaba el partido me meto dentro. Me lo han contado. Es algo que no podemos estar orgullosos de ello y que se debe condenar".

El técnico añadió que la "violencia" siempre debe "condenarse en todos los ámbitos de la vida" y que es "algo que no debe ocurrir".

Se han puesto todas las medidas al alcance del club para contener eso, pero no ha sido posible", agregó. En caso de una posible sanción al Espanyol, el entrenador reconoció que no será beneficioso para el equipo, ya que necesitan el respaldo de la afición.