¿Taylor Swift se encontraba en el desfile de los Kansas City Chiefs?

Muchos aficionados se preguntaron si la superestrella del pop Taylor Swift estaría con su novio Travis Kelce durante el desfile de la celebración en la ciudad de Kansas City (Misuri, Estados Unidos), tras ganar el Super Bowl el pasado domingo.

Sin embargo, la cantante no estuvo por ningún lado al inicio del desfile. En cambio, Kelce estuvo con su madre Donna Kelce, considerada una súper estrella entre las madres de la NFL.

Lo que parecía una gran fiesta para los Chiefs, terminó en un tiroteo que dejó, por ahora, un muerto y varios heridos.

La inusual cálida temperatura de entre 15 y 20 grados centígrados llevó a que más gente asistiera. De acuerdo con cifras de las autoridades de la ciudad, alcanzaron el millón de asistentes.

"Me lo perdí el año pasado y dije 'No me lo perderé este año", dijo un viejo aficionado de nombre Charles Smith Sr., quien viajó desde Sicklerville, Nueva Jersey.

El suceso ocurrió en las inmediaciones de Union Station, la estación central de ferrocarriles de Kansas City, según informó el departamento local de Policía.

Minutos antes del suceso, un autobús en el que viajaban los jugadores -entre ellos el novio de la cantante Taylor Swift, el jugador Travis Kelce- recorrió las calles de la urbe para celebrar la victoria con los aficionados.