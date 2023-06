Tanto COM y CONADE tienen que “ceder”, asegura María José Alcalá

“Ceder”, fue la palabra que recalcó María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, en referencia a los roses que existen entre el COM y la CONADE.

La también diputada aseguró que las pláticas entre estas dos instituciones, es fundamental para el apoyo y desempeño de los atletas mexicanos. Para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023, esto fue vital para ayudarlos económicamente.

“Estuvimos con el equipo de la CONADE haciendo diferentes ejercicios, haciendo un esfuerzo. Yo le reconozco en ese sentido a la CONADE su disposición para solucionar las diferencias que para todos son conocidas. Yo creo que esto no es personal y lo único que nos une tanto a la CONADE como al Comité Olímpico Mexicano son los atletas y por los atletas, ambas instituciones tenemos que ceder”, señaló María José Alcalá en rueda de prensa.

Para la Ceremonia del Fuego Nuevo, que indica el largo proceso que tendrán los atletas hasta llegar a Juegos Olímpicos, no acudió Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE y para evitar falsas especulaciones, José Alcalá aseguró que se le hizo una invitación, pero ella se encuentra en los Juegos Nacionales.

“Nosotros le hicimos la cordial invitación a nuestra directora, la directora de encuentra en Juegos Nacionales, pero no hay que darle una falsa especulación a su ausencia”, señaló la presidenta del COM.

En referencia al Comité de Estabilización impuesto por World Aquatics, no quiso entrar en detalles y que se hablará próximamente, argumentando que lo importante ahorita es toda la delegación, no solo una federación.

“Los Juegos Centroamericanos son toda la delegación. Estamos muy bien representados por nuestros dos abanderados, nos sentimos muy orgullosos”.

Y agregó: Dentro del dictamen nuestro, de nuestro análisis, nosotros vamos a acabar los juegos, no será nada fácil, tenemos gran competencia, pero los mexicanos los estaremos siguiendo, viendo, aplaudiendo, apoyando, porque lo importante es que México siga siendo un país de campeones.

Finalmente, indicó que no sería un fracaso no ganar los Juegos Centroamericanos, ya que siempre se aprende de los errores: “No, en este proceso que llevan los atletas hay algunos que no van a asistir. Siempre se está evaluando, analizando, qué falló, que nos hace falta mejorar. Al final de cuentas, yo creo q use los atletas van a dar un buen resultado, tenemos considero arriba de 90 medallas de oro. Si al final hay que tenemos que corregir, se tiene que hacer. No hay que tenerle miedo cuando algo falla. Lo más importante es darnos cuenta en estos momentos, que tenemos oportunidad de corregir”.