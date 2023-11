Tania Rincón responde a Inés Sainz: "Jamás me llevaron como patiño"

Hace unos días se volvió tendencia en redes sociales el fragmento de una entrevista realizada por Mónica Garza a Inés Sainz, espacio en el que la famosa periodista deportiva compartió uno de los momentos más complicados en su trayectoria.

El quedar 'borrada' y sustituida por Tania Rincón del programa principal de la cadena TV Azteca en la Copa del Mundo de Rusia 2018 por no ser 'patiño de sus compañeros'.

"Se la canto directo a mi jefe, le pregunto: '¿qué pasa?', y me dice: 'Es que la verdad a la hora de conducir, como tú no te prestas a ser patiño, entonces es un poquito más difícil conducir contigo cierto tipo de programa y me piden que no estés... ¿me estás diciendo que si no me presto a que me albureen, o que la haga de mensa, entonces no tengo un lugar en ese programa?", compartió Sainz.

LEE TAMBIÉN André Jardine sobre el parón de la Liga MX: Fue como empezar otro torneo

Palabras que además de causar polémica entre los usuarios de redes sociales, ya tuvieron una respuesta por parte de Tania Rincón, quien aseguró respetar la trayectoria de su excompañera y aseguró jamás permitirá que le falten al respeto.

"Como tal me han llevado a eventos especiales, tengo tres coberturas de mundiales, finales de Champions, muchas cosas, la verdad es que he tenido la fortuna de tener mucho trabajo a lo largo de mi carrera, y puedo hacer de todo, pero jamás someteré a mi persona a que me falten al respeto, o que me albureen o que sea como 'patiño', mi trabajo es entretener", comentó.

Por último, Rincón consideró tardías y desafortunadas las palabras de Inés Sainz y dejó en claro que ella era una más en el equipo.

LEE TAMBIÉN Carlos Alcaraz conquista a los mexicanos con una divertida victoria ante Tommy Paul

"Encontré un poco desafortunado ese comentario, pero también se vale, si es la opinión que tiene al respecto de mi persona. Creo que están a destiempo las declaraciones. Finalmente yo no me puse en ese lugar, yo soy una empleada más y en ese momento me dijeron 'se te solicita para este programa' y yo fui a hacer mi chamba lo mejor que pude", finalizó.