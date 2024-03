Tania Rincón rechaza "trampa" en la carrera de TUDN: "Fui muy honesta desde un principio"

Tania Rincón rechazó que haya hecho trampa, después de que le entregaron una medalla por participar en la carrera Kardias TUDN 2024, que se realizó el pasado 10 de marzo.

Dicho reconocimiento se le entregó, pese a que no corrió los 21 kilómetros correspondientes cuando, por lo general, las preseas se le dan a las personas que cumplen con todo el recorrido.

La conductora sólo recorrió la mitad de la competencia, ya que no se encontraba en buenas condiciones físicas.

"Anda circulando una nota que poco a poco comenzó a cobrar mucha fuerza. No estaba entendiendo de pronto los comentarios en redes sociales, hasta que me llegó esta publicación de una seudopágina de información, donde difunden una noticia falsa completamente: La conductora Tania Rincón hizo trampa en la carrera Kardias TUDN”, dijo.

"Yo no corrí 21 kilómetros, fui muy clara, fui muy honesta desde un principio. No me sentía bien físicamente y dije que iba a correr 10 kilómetros porque traía una gripa que, seguro hubiera acabado la carrera, pero no es como la quería acabar".

Lamentó que no se maneje la información de manera correcta y que sólo se busque dañar a las personas.

“Me parece muy grave que quieran desvirtuar esta información cuando la Carrera Kardias lo único que busca es ayudar a niños con cardiopatías, una carrera donde además yo era embajadora (...) Corrí 10 kilómetros y no fue en 43 minutos, fue en 53 minutos y pues aquí estoy dando la cara y poniendo la verdad ante todo. Antes de compartir información es importante consultar las fuentes correctas, así que no se dejen engañar por pseudo páginas informativas de Facebook que solo buscan sus clicks a costa de dañar la imagen de otra persona”, cerró.

