Tampico Madero con la presión de ascender o desaparecer

Ante la negativa de la Liga MX de concederle el ascenso al Tampico Madero a la Liga de Expansión, lo más probable es que el equipo desaparezca.

Enrique Badillo, presidente de la Jaiba Brava, Campeón de campeones de la Liga Premier, dijo que por reglamento se le debería permitir el ascenso, pero si no es posible, lo único que pide es tiempo para presentar la papelería que se le solicita, y si se le niega, él no seguirá al frente del club.

“El artículo 29 de la Premier dice que el Campeón de campeones ascenderá automáticamente. A lo mejor lo entiendo de otra forma”, dijo para EL UNIVERSAL Deportes. “Pedí una prórroga para no meter papeles, nos dijeron que no. Sólo quiero lo justo, el tiempo que le dieron a Durango, las cuatro semanas o el año que le dieron a La Paz. Creo que esto no es un tema deportivo, porque ganamos. Si soy yo el problema, me hago a un lado”.

Cuando inició el torneo, al directivo le aseguraron que no habría problema para ascender: “Hablé con Mikel [Arriola, presidente de la Liga MX] antes de arrancar el proyecto y no me dijo nada de no ascenso. Nos resultó en ocho meses ser campeones, fuimos los mejores, la gente aquí se porta bien. Que esto no se vuelva personal, queremos llegar hasta el señor [Emilio] Azcárraga, su abuelo [Azcárraga Vidaurreta] era de aquí, de Tampico”.

Ha pedido que los dejen jugar como invitados, “estamos con la total disposición de ayudar, de aportar y creo que cualquier argumento que den no es válido. Quiero un trato igual al de los demás que han invitado. Yo acepto que no haya ascenso a la Liga MX, perfecto, somos invitados, nos ganamos el derecho de estar ahí”.

La Liga MX ha dado a conocer que el Tampico no cumple con los requisitos para tener la licencia y esto motivará que el equipo desaparezca. “Con nosotros no continuará. Para qué jugar en una Liga que no tiene acenso, Pagas multas, registros, arbitraje, entonces sí existes… Cuando exiges tus derechos, no”.