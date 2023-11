Los Texas Rangers se llevan la Serie Mundial tras imponerse a los Arizona Diamondbacks

No podía ser de otra manera. Con Nathan Eovaldi y Zack Gallen en la lomita no se podían esperar muchos fuegos artificiales, y durante ocho entradas no los vimos. Arizona perdonó en el momento oportuno y los Rangers, que fueron secados por seis entradas completas, respondieron a la hora cero para ganar su primera Serie Mundial, haciendo historia al irse 11-0 de visita.

Gallen salió inspirado, con el cuchillo entre los dientes y en sus hombros la supervivencia de los Diamondbacks. Lanzó 6.1 entradas, 18 outs perfectos, pero en la séptima el brazo no alcanzó y terminó permitiendo tres hits y una carrera limpia, la del campeonato, una rayita que se clavó como un puñal y que dejó agonizando a todo Arizona.

Eovaldi, el llamado a ser el ace de los Rangers, salió a sufrir. Se paró en la loma y entrada a entrada puso el juego en predicamento, pero su corazón helado y su infalible brazo derecho dejó a los D-backs con nueve corredores en posición de anotar congelados por los senderos. Al final, el ya dos veces ganador de Serie Mundial se fue con 6 entradas lanzadas, cuatro hits, cinco ponches y cinco bases por bolas.

Duelazo de pitcheo que solo podía ser roto por los mejores bates de los Rangers. Corey Seager, candidato al MVP de este Clásico de Otoño con tres jonrones, todos en momentos 'clutch', rompió el perfecto en la séptima, Evan Carter lo puso en tercera y Mitch Garver lo remolcó al plato para anotar la onceava carrera de la postemporada.

Después de Eovaldi vinieron Chapman y Josh Sborz, quien llevó el encuentro hasta el final, sin necesidad de José Leclerc, que quedó con tres salvamentos en Serie Mundial y 12 en postemporada. Mientras que el bullpen de Arizona, con el candado (Kevin Ginkel), mantuvo la carrera de distancia en la octava, pero no pudo hacer lo mismo en la novena.

Los bates explosivos de Texas llegaron tarde, pero llegaron. Arrancaron con tres hits consecutivos ante Paul Sewald y combinados con el error de Alek Thomas, llevaron otras dos, presagiando lo peor. Con dos outs se paró en el plato Marcus Semien, que repitió lo hecho una noche antes y se voló la cerca para colocar en la casilla final el 5-0 definitivo.

Sborz colocó el out 27 de la Serie Mundial y cerró la temporada 2024 de MLB que vio coronarse a unos Rangers que invirtieron, no gastaron. Para 2022 firmaron a Corey Seager. En temporada baja llevaron a Marcus Semien y a Nathan Eovaldi, durante la temporada fueron por Jordan Montgomery, Max Scherzer y Aroldis Chapman, redondeando una plantilla en la que todos ellos fueron importantes para el título, siempre dirigidos por Bruce Bochy, que se colocará un cuarto anillo de Serie Mundial.