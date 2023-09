Sebastián Jurado acepta errores ante América: “Fue una cag... mía”

Después de caer ante el América 2-3 en la jornada 7 del Apertura 2023, Sebastián Jurado, arquero del Cruz Azul, dio la cara ante los medios de comunicación y aceptó que se equivocó en el segundo gol, pero no así en el tercero.

El portero celeste aceptó que el error fue una “cagada” de él, por lo que está consciente de que habrá críticas y reclamos de todos lados.

“Críticas siempre van a haber. Yo sé mi responsabilidad. Más que nada en el segundo donde no hago un buen despeje. Pero bueno, el equipo se comportó a la altura. Creo que hicimos un buen partido a pesar de tener 10 hombres. Tuvimos un buen tramo para recomponer el camino. Los muchachos lo hicieron espectacular en ese sentido y es parte de la portería, hay que cargar con ello, hacerse responsable y esa es mi responsabilidad, la acepto, la asumo y fue una cagada mía”.

Y señaló: "Es una situación jodida porque es nuestro estadio, es nuestra gente. Sé muchísimo también que tengo que mejorar, que estos errores no me los puedo permitir. Asumo mi responsabilidad en la cagada del segundo gol, que tengo que despejar de mejor forma con mi pierna izquierda, pero ahí los compañeros hicieron un gran trámite del partido. Esto no se revierte hablando, se revierte trabajando y dentro del rectángulo que seguramente debemos de tener mucha fortaleza mental para salir del bache y para demostrar de qué estoy hecho".

Sebastián Jurado aseveró que el rol del portero es la más criticada del futbol. El acierto y el error siempre estarán presentes en esta posición. Caso contrario a los que sucede con los defensas, medios y delanteros.

“Yo me tengo que visualizar y son cosas que pasan dentro del futbol. Si lo vemos a nivel mundial son cosas que pasan en los más grandes porteros y las carreras de éxito. No es un tema lineal, es un tema de altibajos, es un tema que tienes que asimilar. Así es el deporte, así es la posición del portero a acierto y error. Por ahí, algún defensa, algún medio, algún delantero puede fallar un pase y no termina en gol. Hoy a mí me pasa, que termina en gol y lo asumo”, finalizó.