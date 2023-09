Scarlett Camberos, de regreso en México para el partido contra Puerto Rico: "Nunca se fue"

El director técnico de la Selección Mexicana Femenil, Pedro López, habló sobre el regreso de Scarlett Camberos a las canchas nacionales: "nunca se fue".

De cara al enfrentamiento que el Tricolor tendrá contra Puerto Rico, Camberos ―quien actualmente es delantera en el Angel City FC― fue convocada para formar parte del conjunto femenil. Y es que, en marzo, la futbolista anunció que se iría de México ante la violencia de género que sufrió en el país. Esto, mientras era parte de las Águilas del América del balompié nacional.

"Nunca se fue porque siempre ha sido una jugadora importante para esta Selección. Hubo una concentración, si no me equivoco, en la que ella estuvo un mes parada cuando tuvo el cambio de equipo. Entonces, no podía venir a competir y Centroamericanos coincidía con la liga de Estados Unidos", explicó López en conferencia de prensa.

Incluso, a través de sus canales oficiales, la Selección Mexicana celebró el regreso de la futbolista. En un video publicado por el Tricolor, Scarlett confesó que está muy emocionada por jugar con el cuadro en el Coloso de Santa Úrsula.

"Ha venido con energía renovada. Imagino que tenía ya muchas ganas de regresar aquí y entonces, eso le hace especial... Tanto esta concentración, como el partido de mañana", finalizó el entrenador.

#Video 🎥 ¿Qué pasó con Scarlett Camberos? “Nunca se fue” 🇲🇽 🔥



Pedro López habló del regreso de la futbolista y acentuó que siempre ha sido una jugadora importante para la Selección. pic.twitter.com/sxxHQSWHnt — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 21, 2023

¿Cuándo y dónde ver el partido del Tricolor Femenil?

Como parte de las clasificatorias para conseguir un boleto a la Copa Oro W 2024, México se enfrentará contra Puerto Rico en el Estadio Azteca. La cita será este viernes, 22 de agosto, a las 20:00 (hora del centro de México) y será visible a través de la señal de TUDN, Star+ y ESPN.