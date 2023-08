Santiago Gutiérrez, con la natación como aliada

Santiago Gutiérrez comenzó en la natación formalmente en 2021, pero en 2018 desarrollaba su carrera como atleta en el triatlón de corta distancia, justo en la prueba de natación comenzó a destacar en sus tiempos -a diferencia de sus rivales y compañeros-, fue así como descubrió su habilidad en la alberca, donde en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 espera triunfar.

"En California logré dar la marca panamericana en el 1,500 metros libres y la segunda mejor marca mexicana este año; el objetivo que me pongo es ser mejor cada día y los resultados llegarán, es cuestión de tiempo ", comentó el nadador en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes. Aunque Gutiérrez no se limita a desarrollarse en la piscina, también lo hace en aguas abiertas, en donde ya representó a México en el pasado Mundial de Fukuoka, Japón. "No debe ser común que mi primera selección nacional de aguas abiertas fue en el Mundial de natación y mi primera selección nacional de alberca es para los Panamericanos", afirmó el originario de la CDMX.

El camino no ha sido sencillo, de hecho en 2021 cuando decidió formalmente enfocarse en la natación vivió su mayor dificultad y a la vez su mayor logro. "En 2021 gané mi primer competencia en aguas abiertas y competí en los nacionales Conade de natación, representaba al Estado de México (ahí estaba mi alberca), pero quería representar a la CDMX y ellos no me dejaban competir, hasta la fecha desconozco la razón. Me obligaron a firmar un papel donde me hacían renunciar a la beca y al derecho de tener medalla con tal de poder competir, gané la prueba, pero no me dieron ni medalla ni beca, es una competencia donde me siento orgulloso por lo difícil que fue la situación", dijo el nadador de 20 años.

En este 2023 Gutiérrez consiguió tener pactado el compromiso verbal para integrarse a la Princeton University donde busca seguir entrenando, pero eso no lo aleja de los problemas que enfrentan los deportistas de la Federación Mexicana de Natación. "Ha sido complicado para toda la comunidad, por suerte la situación va mejor y hay muchas personas que han hecho un gran trabajo para ayudar a los atletas acuáticos mexicanos, todos están de acuerdo que necesitamos una buena federación", concluyó.