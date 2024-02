Santiago Giménez contradice al ‘Chaco’: Habla como padre

Santiago Giménez sumó su sexto juego sin anotar con el Feyenoord, su equipo en la Eredivisie de Países Bajos, al irse en blanco en el empate sin goles contra la Roma en la Europa League.

El “Bebote” no ha marcado en tres juegos de la Eredivisie, dos de Copa y ahora en la liga de Europa.

El delantero surgido de Cruz Azul está consciente de que vive un mal momento y por eso se atreve a contradecir a su padre, Christian “Chaco” Giménez, quien dice en el programa donde participa como analista en Fox Sports, que está en un máximo nivel.

“Habla como padre, pero la realidad es que hay por ahí una racha, que poco a poco se está yendo para abajo, pero estoy confiado, feliz, trabajando y sé que los goles van a llegar”, indicó.

Santiago Giménez entró de cambio al minuto 63 en el juego contra la Roma de la Serie A, pero no tuvo suerte de marcar.

El atacante de la Selección Mexicana indicó que no tiene cábalas, y que saldrá de la sequía en base a trabajo.

“Me gusta ir en contra de las cábalas. Tengo unos zapatos con los que no he anotado, pero no los voy a cambiar, sé que con ellos voy a hacer gol”, dijo para Fox Sports.