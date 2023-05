Pese a falta de apoyos, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez se aferran a su sueño

La problemática por la falta de recursos económicos para atletas mexicanos de disciplinas acuáticas está afectando a todos, incluidas las medallistas olímpicas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, quienes alzan la voz para solicitar ayuda en su proceso rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024.

“Entendemos que no es nuestra responsabilidad, esta situación de conseguir recursos [económicos] no nos correspondía, pero ahorita no nos vamos a detener; al contrario, queremos sumar a lo que ya tenemos”, comentó Orozco, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

“El camino está siendo complicado, con muchas trabas. Es momento de alzar la voz para decir que hay un sueño, pero no tenemos el recurso para prepararnos, ni para nuestro día a día”, apuntó Agúndez, en la misma charla.

La dupla, medallista de bronce en Tokio 2020 en plataforma de 10 metros, reconoce que buscar recursos económicos es una adversidad que desafortunadamente le toca vivir. Sí, el panorama luce complicado, y su objetivo de volver a un podio olímpico es mayor.

“Sabemos que, en otros países, los deportistas no pasan por eso y aquí en México, tampoco debería pasar. Sí lo vemos como un obstáculo, pero nuestros sueños pesan más. Quiero llegar a París y buscar otra medalla”, señaló Gaby Agúndez.

Faltan 422 días para el inicio de los Juegos Olímpicos. En ese lapso, además de concentrarse en sus competencias (Mundial, Juegos Panamericanos, Copa del Mundo y Preolímpico), Ale y Gaby tendrán que destinar un tiempo para brindar conferencias motivacionales, con las que generarán un recurso económico destinado a su preparación, equipo multidisciplinario y vida diaria.

“Debemos salir adelante pase lo que pase. [Quienes nos apoyen] deben saber que si regresamos con una medalla, son parte de [ese logro], porque buscamos esta confianza como equipo”, dijo Ale.