Para Grupo Salinas, erradicar la multipropiedad no solucionará la crisis del futbol mexicano

El fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022 cimbró la estructura del futbol en el país. La Federación presentó nuevas caras y el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, anunció una serie de cambios para mejorar el nivel en el máximo circuito.

Uno de los temas a tratar en la siguiente Asamblea de Dueños será la eliminación de la multipropiedad. Sin embargo, de acuerdo a Benjamin Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo que lleva su apellido, esa no sería la solución a los inconvenientes del futbol mexicano.

“Yo pienso que el problema número uno es que no existen los derechos consolidados de transmisión. Si hoy quitas la multipropiedad, nadie va a querer comprar un equipo. No hay un fondo (de inversión) que quiera entrar mientras las reglas estén así. No saben con quién tienen que negociar, con qué televisora, si hay descenso, si hay intercambio de jugadores entre clubes. Hay demasiada incertidumbre por el conflicto de intereses” declaró en exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.

Actualmente, el Grupo Salinas es dueño del Mazatlán, del Puebla y en un 30 por ciento del Atlas. Los Cañoneros, esta temporada estuvieron al borde de pagar la multa por el descenso; sin embargo, el empresario aseguró que “nadie paga esas multas”.

“En los últimos años, ningún equipo ha estado pagando multa, jamás. Los pagadores de multas son otros. El problema está mal planteado. No es justo el sistema de cómo se reparte el dinero. Hasta que no haya claridad no va a avanzar nada” agregó.