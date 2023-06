Oscar Pérez niega asesoramiento de Jaime Ordiales y que el Tuca haya querido renunciar a Cruz Azul

Oscar Pérez, director deportivo de Cruz Azul, salió al paso de todos los rumores que han tocado la pretemporada del equipo cementero.

En primer lugar, el Conejo negó que su equipo de trabajo haya tenido contacto con Jaime Ordiales, quien se dice regresó al club como asesor. "Nosotros hemos trabajado como siempre, de manera independiente y la otra cuestión habría que preguntarle a la directiva (encabezada por Víctor Velázquez), nosotros hemos trabajado según nuestras normas y lo demás pues habrá que consultarlo con la directiva" dijo en entrevista con TUDN.

De igual forma dijo que en ningún momento Ricardo Ferretti ha querido renunciar al equipo por traer jugadores que no había aprobado. "Todos los chicos que han llegado han sido consultados con el cuerpo técnico, así que hay que dejar las especulaciones a un lado".

La renuncia, "nunca se ha dado, el cuerpo técnico está enfocado en trabajar muy duro en este inicio de torneo donde no tendremos al plantel completo por los jugadores que están en Selección ".

Sobre la no contratación de Matheus Doria y Eduardo Aguirre, provenientes del Santos Laguna, mencionó que fue una lástima que no se hayan cerrado. "A veces pasa, ahora que veo esta parte, hasta que no tengas algo cerrado hay que anunciarlo. Lamentablemente no se concretaron las negociaciones y no se pudo dar".