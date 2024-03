Omar Campos tiene sus objetivos bastante claros

Muchos decían, aseguraban, que Omar Campos tenía un pie en el América… Otros en Tigres o Monterrey, los clubes poderosos económicamente hablando en México. Pero no, al final Omar Campos decidió cruzar la frontera e irse a la Major League Soccer de los Estados Unidos, a Los Ángeles FC, que bien podría ser la vía más rápida para irse a Europa.

La MLS tiene un proyecto claro desde hace pocos años: formar vínculos con equipos europeos para que sus jugadores, nacionales o no, vayan al Viejo Continente y entre estos claro que está el joven lateral surgido de Santos Laguna.

“La MLS ha crecido muchísimo, esa es una realidad. Ahí van, ahí vamos, paso a paso”, menciona el oriundo de la Ciudad de México, del barrio de Tepito.

A sus 21 años, Omar Campos asegura que no llegó a la MLS a enseñar, “quiero estar a la altura de esta Liga. He visto sus juegos desde hace tiempo, y lo que tengo que hacer es acoplarme lo más rápidamente a su estilo de juego, y esto no es para nada sencillo”.

No quiere pensar en dar un salto al futbol europeo, por lo menos no por ahora, ya que quiere consolidarse y darle mucho al LAFC, “aquí hay mucha calidad. Muchas hablan de que sin Carlos (Vela) el equipo no competiría, pero hay otros compañeros de nivel. No quiero pensar en nada más que en este torneo con Los Ángeles, lo que venga después (Europa), se dará con base en el trabajo que hagas”. De la misma forma espera que sus llamados a la Selección Mexicana sean más seguidos, “le echaré muchas ganas. Soy de la idea de que si te lo propones puedes conseguir lo que quieras. Ir al Mundial (de 2026) es un gran sueño para mí, pero primero, a cumplir con el equipo, lo demás vendrá solo”.