Nuevos talentos templan al Corona Capital

Entre el calor de la tarde y la promesa de ver bandas de géneros como rock, indie y folk, de diferentes épocas, llegó el primer día del Festival Corona Capital 2023.

La tarde de ayer arrancó con rostros nuevos para el festival, como el de la inglesa Fenne Lily, que con 26 años subió al escenario para presentar su música ante un público que apenas comenzaba a pintar de color el interior del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Así como ella, llegaron otros rostros poco conocidos, en comparación con los headliners de la noche, como la estadounidense Caroline Rose. En el escenario principal, cuyo decorado hace alusión a construcciones icónicas de la Ciudad de México como El Ángel o el Monumento a la Revolución, la fiesta comenzó desde las 15:00 horas de la mano de la banda de rock Brooks Nielsen, con su sonido que remite a viajes en carreteras californianas.

Ya para las 18:00 horas, y con el sol a punto de despedirse, los primeros en conglomerar a miles de personas fueron los integrantes de la banda neoyorkina The Walkmen, que con sintetizadores, una guitarra eléctrica agresiva y un bajo envolvente comenzaron a acompañar el caer de la tarde con ritmos lentos.

Pero los más esperados de la noche fueron bandas más longevas como Phoenix, Two Door Cinema Club, The Hives, Arcade Fire, así como la cantante canadiense Alanis Morrissette.

Así se vivió el inicio de la 13 edición del festival, que en los días siguientes tendrá también a bandas como Blur, Noel Gallagher, 30 Seconds To Mars, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers y The Cure entre otras, en una edición marcada por propuestas que son desde setenteras hasta otras nacidas a principios de los 90, de bandas principalmente inglesas.