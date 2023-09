"No voy a permitir que nadie se baje del tren": Veljko Paunovic tras la derrota de Chivas ante América

Chivas se fue humillado del Estadio Azteca y es que el 4-0 que les propinó el América en el Clásico Nacional del Apertura 2023, dejó los ánimos muy caídos en el entorno rojiblanco.

Tras la goleada, el técnico serbio-español Veljko Paunovic lanzó un mensaje contundente, en el que explicó que perder así les puede más adelante dar "grandes victorias", además de que aseguró que ama a la afición del Guadalajara y sobre todo, pide que nadie "se baje del tren".

"Todos estamos dolidos, pero nosotros somos un grupo fuerte y sabemos llevarnos con las derrotas como esta. Estamos muy dolidos con nuestra gente, pero digo una cosa, por derrotas como esta, salen grandes victorias, hay que aprender de esto. Yo soy el primer auto crítico pero tengo muchas cosas apuntadas que quiero que mejoren todos alrededor mío. Si cumplimos con mi exigencias volveremos a ganar, a levantarnos como lo hicimos antes. No me rindo, esta afición yo la amo. Lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del tren", dijo en conferencia de prensa el entrenador del Rebaño.

Por último, Veljko recordó una frase del fallecido Jorge Vergara: "Como dijo el señor Jorge Vergara, 'Hay que volver a trabajar un día sí y al otro también'".