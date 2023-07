Muestra Carlos Sainz preocupación por su resultado en el GP de Hungría: "Me preocupa ir segundo y medio más lento que los Mercedes"

El español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó octavo este domingo el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, indicó a EFE este domingo en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest; que "no" le preocupa el puesto en el que terminó -uno por detrás de su compañero, el canadiense Charles Leclerc, a quien benefició estratégicamente su escudería-, sino que le "preocupa ir segundo y medio más lento que los Mercedes".

El equipo de Maranello decidió hacerle un 'undercut' interno al talentoso piloto madrileño, que pudo haber acabado bastante más adelante una carrera en la que, tras concluir octavo, perdió el quinto puesto del Mundial en favor del inglés George Russell (Mercedes), que lo supera en tres puntos, ahora (90 frente a 87).

"Me imagino que por el mal 'pit-stop' que ha tenido Charles (Leclerc), el equipo ha decidido compensar", explicó Sainz en la zona mixta del Hungaroring, donde apuntó que "no" está enfadado.

"No. No me preocupa tanto acabar séptimo u octavo. Me preocupa ir segundo y medio más lento que Mercedes al final de la carrera", indicó a EFE este domingo, en el circuito de las afueras de Budapest, Sainz, de 28 años, con una victoria y quince podios en la categoría reina.

"Lo estáis mirando de manera un poco conspiratoria; y no es así", comentó, en referencia a la estrategia de su equipo, Sainz, que aventaja en siete puntos a su compañero, Leclerc; que este domingo acabó séptimo.

"Sí es verdad que han parado a Charles antes que a mí, para darle la posición. Eso no es ningún secreto. Él había tenido una mala parada al principio y han querido compensar los coches de esa manera", manifestó el español de Ferrari después del Gran Premio de Hungría.

"Para el equipo es lo mismo acabar octavo y séptimo, que séptimo y octavo. Pero todos esperábamos más de este fin de semana", admitió.

"Yo salí muy bien y he ido rápido otra vez en carrera. Pero insisto: los Mercedes, los Red Bull y los McLaren, ahora que nos vamos a 'stints' (tandas) más largos con ruedas duras, nos meten bastante (tiempo); y eso hace que los 'stints' duren demasiado; y ahí es donde más sufrimos", opinó Sainz, que lleva siendo más rápido en carrera que su compañero las ultimas cuatro veces; y, sin embargo, acabó siempre por detrás de él.

"Si fuese por las victorias, estaría enfadado; pero si es por el séptimo y el octavo puesto, no me preocupa tanto", afirmó. "Nuestra prioridad debería ser entender por qué en las últimas diez vueltas de (ruedas) duras nos meten más de un segundo por vuelta los Mercedes. Eso es lo que importa", recalcó.

Preguntado por EFE si ya tiene ganas de que lleguen las vacaciones, después del Gran Premio de Bélgica del próximo fin de semana, para hacer un 'reseteo' de las cosas, Sainz admitió que "está siendo duro, sobre todo después de estas dos últimas carreras".

"Ha sido duro, porque, de repente, nos han pasado los McLaren, por la izquierda", dijo el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre. "Y nos han metido una buena pasada", apuntó.

"Incluso Mercedes, en ritmo de carrera, y los Red Bull están un paso por delante muy importante. Y después de un fin de semana tan positivo como el de Austria ha sido algo sorprendente", indicó a EFE Sainz este domingo en el Hungaroring.

"Pero así es como funciona la Fórmula Uno. Ahora nos toca a nosotros dar un paso adelante, para intentar compensar", añadió.