Miguel Layún rechaza que la Kings League sea rival de la Liga MX

El fenómeno de la Kings League llegó a México. Arrancará a principios de 2024 y promete ser la revelación del deporte, espectáculo y streaming.

La forma de disfrutar y mirar el balompié ha cambiado, así como su consumo. A pesar de ser un torneo de futbol semiprofesional, el impacto que ha tenido revela la importancia de un suceso que pocas veces ha sucedido y esto, algunas Ligas la han tomado como amenaza por el rating y el impacto.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, Miguel Layún, el presidente de la Kings League Américas, asegura que el futbol tradicional y este proyecto son diferentes, por lo que no sería una amenaza para la Liga MX. “Entiendo el temor que generó cuando nace, pero una vez que la conoces, no debería generar un conflicto. Es más, creo que debería ser atractivo formar ciertas alianzas en algunas cosas, porque al final son audiencias distintas. En una de esas, la gente que no sigue el futbol hoy, a lo mejor mañana empieza a ver la Kings League Santander y llega al futbol tradicional, porque va a saciar comunidades y cosas totalmente diferentes”, explicó.

Layún insistió en que la Liga MX debe ver como aliada a la Kings League Américas: “Puede ser una buena antesala a la Liga MX. La gente está muy abierta a cosas nuevas. Veo curiosidad, al menos en la Liga mexicana. Veo curiosidad sobre qué cosas se pueden innovar. Quiero pensar que, lejos de generar algún conflicto, como pudo haber generado en su momento [en España], que ya está más que resuelto, puede ser un motivo de una comunicación proactiva de ambas partes”.

Desde que comenzó en 2023, la Kings League ha tenido impresionantes números en sus cuentas de redes sociales, como TikTok, Twitch y YouTube. Se puede decir que se ha viralizado más que la Premier League, Bundesliga o la Liga Española. En Tiktok tuvo un alcance de 238 millones de visualizaciones, mientras que el futbol inglés tuvo 115. Para el Final Four en el Camp Nou, hubo 90 mil espectadores, mientras que en línea eran dos millones. La mayoría era público joven. Esto llamó la atención de directivos como Javier Tebas, que lo tomaron como una amenaza. Layún reiteró que no es un riesgo para el futbol. “La Kings League no nace para competir con el futbol tradicional, desde el formato, que es futbol siete. Lo único que podemos seguir haciendo es entender a la audiencia”.