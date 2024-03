México vs Panamá: Horario y canales para ver la Semifinal de Nations League, este jueves 21 de marzo

El Final Four comienza este jueves. Estados Unidos vs Jamaica y México vs Panamá, son las semifinales de la Nations League de la Concacaf que se disputarán en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La Selección Mexicana de Jaime Lozano y el combinado panameño definirán al segundo finalista de la Liga de Naciones, en lo que será una reedición de la pasada final de la Copa Oro 2023 que conquistó el Tricolor, ya con Jimmy como su entrenador.

El cuadro panameño buscará revancha este día y así lo aseguró su timonel Thomas Christiansen en conferencia de prensa previa a este enfrentamiento.

Jaime Lozano ya tendría definido a su 11 inicial y aunque pareciera que respeta jerarquías, él asegura que no es así y sus decisiones para definir a su cuadro inicial van más allá del momento que puedan vivir sus jugadores en sus respectivos clubes.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Panamá?

El choque entre la Selección Mexicana y su similar de Panamá podrás verlo por televisión abierta. Un partido que promete goles y un ritmo intenso para conocer al segundo finalista de la Nations League.