El segundo día del México Open at Vidanta llegó a su fin con nuevo líder, el estadounidense Tony Finau, actual subcampeón del torneo y que busca revancha este fin de semana.

Finau cerró los primeros dos días con registro de 65-64 y tomó la cima del campeonato, misma que le pertenecía a Austin Smotherman.

Después de 36 hoyos, el número 16 del mundo está en 13 bajo par gracias a ocho birdies este viernes (lleva 15 en los dos días) y tan solo dos bogeys.

"He jugado muy bien en los últimos días, he podido capitalizar con el putter en los tiros y han estado muy cerca. Probablemente esa es la historia más importante, he tenido buenos tiros, y he podido capitalizar con el putter, que es muy importante en el campo y eso es lo que he podido hacer en los últimos días" declaró Finau al finalizar su participación el segundo día.

Sin embargo, el golfista norteamericano es consciente de que aún queda mucho por jugar y nada está decidido, por lo que no canta victoria antes de tiempo.

"Después de 36 hoyos estoy jugando muy bien, me encuentro en la cima. Con mi experiencia, estamos ya a la mitad, todavía hay mucho golf que jugar. Uno siempre quiere decir que uno tiene lo necesario para ganar un torneo de golf. Creo que por suerte, lo he logrado algunas veces el año pasado, pero cada semana tiene sus propios retos, cada día tiene sus propios retos, así que no es momento de adelantarnos. Tengo trabajo que hacer hoy, ir a la piscina y estar fresco y listo para mañana" concluyó.

Así mismo, el español Jon Rahm no ha tenido el arranque deseado para defender la corona y actualmente es T12 con 7 bajo par. En lo alto de la tabla acompañando a Finau, están el sudafricano Erik van Rooyen y el estadounidense Brandon Wu.

