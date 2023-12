Mario Carrillo afirma que León “no tiene equipo” para eliminar al América y será goleado

León clasificó como octavo lugar general del Apertura 2023 tras derrotar (3-2) al Atlético San Luis en el Play-In.

A los Esmeraldas, les tocó enfrentarse al superlíder de la Liga MX y amplio favorito para conquistar el título: el América.

Sin embargo, los Panzas Verdes tienen mucho que ganar y poco que perder ante las Águilas de André Jardine.

Por tal motivo, en la ida de los cuartos de final de la fiesta grande del futbol mexicano, aprovecharon la localía en el Estadio León para irse al frente del marcador en dos ocasiones.

A pesar del buen juego que desplegó la escuadra de André Jardine, Mario Carrillo considera que el equipo más ganador en la historia de nuestro país es ampliamente superior.

“[León] No tiene equipo para sostener a los dos equipos que tiene el América. No te preocupes, le va a meter cuatro, va a pasar bien”, sentenció el ex director técnico mexicano.