Liga profesional de solftbol servirá de impulso para peloteras

La Liga Mexicana de Softbol comenzó, y —con ella— el sueño de más de 120 peloteras, quienes —tras años de espera— pudieron ver hecho realidad su anhelo de una competencia profesional en Latinoamérica.

Mujeres que desde su infancia —acompañadas por su familia— abrazaron al beisbol, volviéndolo un estilo de vida. Todas lucharon contra los estereotipos y lograron un alto nivel competitivo.

Con el respaldo de la Liga Mexicana de Beisbol y seis de sus organizaciones, se dio forma al primer circuito profesional de softbol, un capítulo histórico para el deporte femenil en México.

El certamen, que en su primera edición tendrá 72 encuentros en la temporada regular, además de ser un apoyo para las niñas que practican el deporte, dará fogueo a la seleccionadas mexicanas, de cara a las competencias internacionales que se aproximan.

“De más chica, soñé con estar en una competencia profesional, y ahora estoy que no me la creo. Va a ser un empuje para muchas de nosotras para llegar a los Juegos Olímpicos de 2028, en Estados Unidos. Me encantaría estar allí. Para eso me esforzaré y trabajé, porque nadie me regaló nada”, comentó Samaria Virgen, integrante de las Olmecas de Tabasco y el Tricolor.

Con la mira en el título, cada una de las peloteras se muestra agradecida por la confianza de los seis equipos iniciales en la LMS.

“Portar el nombre de cada una de las instituciones es una gran responsabilidad para cada jugadora. Es una bendición estar aquí y poder formar parte de la historia. Esperamos que los resultados acompañen y pronto podamos ver más equipos y mujeres involucradas”, dijo Daniela Leal, jugadora de El Águila de Veracruz y también seleccionada.