Liga MX: ¿Qué necesitan las Chivas para avanzar a la Final del Clausura 2023?

El Guadalajara no logró salir con ventaja de su casa, el pasado jueves en la ida de la semifinal frente a las Águilas del América. El 1-0 en favor de los capitalinos los tiene contra las cuerdas.

Sin embargo, no todo está perdido para el Rebaño, que esta tarde hace su arribo a la Ciudad de México para el choque de mañana en el Coloso de Santa Úrsula.

Los posibles escenarios para el choque de vuelta son muchos, pero las opciones para las Chivas Rayadas son pocas.

Lee También América pega primero, gana en el Akron a Chivas y se acerca a la final de la Liga MX

En caso de perder, las Chivas…

Si el Guadalajara empata o pierde este domingo ante el América, se habrán despedido del torneo. Por el resultado en el Estadio Akron (0-1) no le queda otra opción que no sea ganar y puede que el triunfo no sea suficiente.

Lee También Marcelo Flores podría convertirse en el primer refuerzo de Chivas para el Apertura 2023

¿Qué necesita el Guadalajara para eliminar al América?

Las Chivas de Veljko Paunovic necesitan imponerse por diferencia de dos anotaciones; hacerlo por un solo gol significaría un empate global y debido a la posición de la tabla, le daría el boleto al América.

Es por ello que el equipo tapatío necesita marcadores como: 0-2, 0-3, 1-3, 2-4, entre otros.