Leopoldo Silva reprueba abucheos de la afición a Pumas

Los Pumas recuperaron la memoria con el triunfo sobre Tigres; sin embargo, la afición universitaria no olvidó los errores del pasado y abucheó a jugadores como Gustavo Del Prete, Gabriel Fernández y Eduardo Salvio, incidente que el presidente del Club Universidad, Leopoldo Silva, reprobó y aprovechó para enviar un mensaje a la afición.

Leopoldo Silva da su opinión sobre los abucheos a ciertos jugadores de Pumas y considera que “no son argumentos válidos” pic.twitter.com/SStk3VXSRI — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 31, 2023

“La afición tiene todo el derecho de expresarse de alguna u otra manera. El futbol es muy emocional. ¿Por qué abuchearon a uno? Porque el partido pasado no metió gol, no es una razón suficiente para abuchearlo, no es que haya tenido un mal desempeño en los últimos 10 partidos. Son cosas emocionales del momento… Coincido con nuestro técnico de tener un buen recibimiento y al final del partido se hacen los juicios, creo que así debería ser” reconoció Silva en conferencia de prensa.

Finalmente, el Ingeniero Leopoldo Silva confirmó que, con las llegadas de Cristian Tabó y Rodrigo López, sumado a los refuerzos que integraron antes del comienzo del Apertura 2023, el primer equipo de Pumas está completo, incluyendo a Juan Ignacio Dinneno, de quien “al club nunca llegó una oferta formal o un escrito de algún club nacional o internacional que quisiera llevárselo”.

“NUNCA HUBO OFERTA” 🫡 El presidente de Pumas aprovechó para dejar en claro que ningún equipo nacional o internacional envió una oferta por Juan Ignacio Dinenno pic.twitter.com/qp13ZF8Tvf — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 31, 2023

