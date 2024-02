Las excusas y disculpas de Siboldi: "Solo di una zancada larga"

Robert Dante Siboldi, técnico de los Tigres, dio su versión acerca de los incidentes sucedidos en el juego contra Cruz Azul, por los que resultó suspendido tres juegos por agredir al jugador cementero Willer Ditta.

El uruguayo aceptó su castigo, aunque aseguró que nunca quiso agredir al colombiano, que solo dio un paso largo... Al mismo tiempo ofreció una disculpa a su equipo y a su afición.

"Nunca quise agredir a nadie, a nadie. Mi postura desde que comenzaron los empujones, fue apaciguar, calmar las cosas...", dijo el ex técnico de Cruz Azul al dar la cara después de que se dio a conocer su suspensión.

El error, admite, "fue meterme, haberme salido de mi zona, haber invadido el campo de juego. Pero no me fijé en eso, no me fijé que había invadido la cancha, mi postura fue tratar de calmar a los jugadores como (Ángel) Sepúlveda, a quien también le ofrezco una disculpa por la forma en que lo abracé, pero ví que estaba muy enojado. En sí me disculpé con él, lo abracé y el entendió lo que había pasado".

Pero llegó el encontronazo con Willer Ditta. "Después veo a Ditta, lo vi muy enojado, lo quiero calmar pero no sé puede. Después se arma otro conato, sus mismos compañeros quieren calmarlo pero no se puede. Es donde yo me meto, pego una zancada larga, busco meterme en el borbollón para calmar, di un paso largo, me desestabilicé, no me caí de milagro y me agarré de (Carlos) Rotondi".

Después del "paso largo", Siboldi se fue a su banca, "me voy a mi zona, me veo con Sepúlveda, viene Ditta, no sabía que lo habían expulsado y lo vuelvo a saludar".

Para Siboldi fue un mal entendido, pero la Comisión Disciplinaria no lo vio así y lo suspendió tres juegos, los mismos que al colombiano Ditta. "Nunca me habían expulsado como técnico. Fui jugador, sé que cuando estamos en la cancha nos desestabilizarnos, no debí meterme. Me disculpo con mis jugadores, mi directiva y mi afición, pues no estaré presente en estos juegos".

