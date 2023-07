Lando Norris muestra arrepentimiento por romper el trofeo de Max Verstappen: "Me siento mal"

El piloto británico, Lando Norris, mostró arrepentimiento por romper el trofeo de Max Verstappen durante la premiación del Gran Premio de Hungría. Y es que, después del incidente, Lando se convirtió en objeto de críticas por mostrar desinterés y bromear al respecto.

"Le pedí disculpas a Max. Sé que hice un par de bromas al respecto, que tal vez no debería haberlo hecho, pero me siento mal. Si lo hubiera hecho con mi trofeo, me habría enfadado", detalló previo al GP de Bélgica.

Además, sentenció que "no fue su intención" y reconoció el trabajo que implicó la fabricación de la vasija, así como la importancia cultural que tiene para la gente de Hungría.

"Pido disculpas por ello y obviamente, a la gente que puso el tiempo y el esfuerzo en todo para hacerlo. No era mi intención que ocurriera. Me aseguraré de tener mucho más cuidado la próxima vez que lo celebre", finalizó.

De cara a las próximas competencias, Lando Norris prometió ser más cuidadoso y en caso de celebrar en el podio, aseguró que "apartará" los trofeos para evitar accidentes.

Lando Norris, Max Verstappen y "Checo" Pérez durante el "incidente" del GP de Hungría - Foto: AFP

¿Cuándo será la carrera del Gran Premio de Bélgica?

Las miradas de Lando Norris y Max Verstappen están puestas en el Gran Premio de Bélgica. El evento se celebrará el próximo domingo, 30 de julio, a las 7:00 (hora del centro de México) y se transmitirá a través de FOX Sports.