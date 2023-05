La vez que Diego Armando Maradona pidió al Chucky Lozano para su equipo

El Napoli se proclamó campeón de la Serie A por tercera vez en su historia y el mexicano Hirving Lozano se convirtió en el primer mexicano en levantar el trofeo de Liga en Italia.

Desde luego, es imposible hablar del Napoli campeón sin pensar en Diego Armando Maradona, el máximo ídolo de la institución y referente del último campeonato en la temporada 1989-90.

El astro argentino campeón de Serie A en dos ocasiones con el Napoli y que incluso le dio el único título internacional en el palmarés partenopei, llegó a considerar al Chucky como un posible refuerzo para el equipo Dynamo Brest, del cual Maradona fue presidente y que, tras la actuación del mexicano en la Copa del Mundo 2018, se enamoró de su estilo de juego.

"Me gustó Lozano, el de México. Me lo llevaría, depende todo del presupuesto, pero no hay problema, lo hablaremos y me llevaría a Lozano" reveló 'Pelusa' en su programa 'De la mano del Diez'.

Finalmente, Lozano llegó al Napoli y en su momento fue el refuerzo más caro en la historia del equipo. En el 2020, el 'Chucky' convirtió el segundo gol del triunfo 'Azzurro' sobr el Rijka en un partido de fase de grupos de la Europa League; sin embargo, no fue un gol más. Ese día, era el primer partido del Napoli después de la muerte de Diego Armando Maradona.

"Cuando lastimosamente falleció, lo que sucedió con los aficionados de Napoli fue increíble. Para ellos (Maradona) fue muy importante y la ciudad se paralizó” comentó Lozano en su momento.

Finalmente, tras empatar 1-1 contra el Udinese, Lozano se acordó de Mino Raiola, representante italiano fallecido en 2022. "Este título se lo dedico a mi familia y a una persona que está en el cielo, Mino Raiola, que fue clave para que yo esté en este equipo" declaró al final del partido el atacante mexicano.

