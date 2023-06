La Federación Mexicana de Futbol presentó de manera oficial su nueva estructura administrativa

Este lunes, la Federación Mexicana de Futbol presentó de manera oficial la nueva estructura administrativa y los cambios que habrá en los estatutos y reglamentos. Juan Carlos Rodríguez fue anunciado como el Comisionado Presidente de la FMF e Ivar Sisniega Campbell el nuevo presidente ejecutivo de la misma.

Así mismo, en una jornada histórica, se anunció que la Liga MX Femenil tendrá representación en la Asamblea General y en el Comité Ejecutivo de la FMF, con Mariana Gutiérrez como representante.

La nueva estructura, aprobada de manera unánime en una sesión extraordinaria llevada a cabo con el fin de mejorar el desarrollo del futbol mexicano, incluye los siguientes cambios:

- Creación de la figura del Comisionado presidente de la FMF, nombrando como titular a Juan Carlos Rodríguez.

- Creación de la figura del presidente ejecutivo de la FMF, cargo en el que se designó a Ivar Sisniega.

- La incorporación de la LIGA MX Femenil en el Comité Ejecutivo de la FMF, con derecho a voto, otorgándole representación ante la Asamblea General.

- La democratización e inclusión de nuevos miembros en el Comité Ejecutivo de la FMF, otorgándole un voto a cada miembro, independientemente de la Liga que represente.

En un comunicado compartido por la propia Federación Mexicana de Futbol, se especifican las funciones principales de la 'Bomba' Rodríguez en su nuevo cargo como Comisionado, entre las cuales detacan encargarse de la estrategia, desarrollo y crecimiento de la industria, dejando en las manos de los presidentes de las distintas Ligas la ejecución y la operación.

“Estoy muy agradecido con el mandato que me dieron los dueños de equipos de la Liga MX y los miembros de la Asamblea de la FMF. He tenido la suerte de trabajar muy de cerca de nuestro futbol por muchos años, tanto en México como en Estados Unidos y me ilusiona mucho armar un equipo de trabajo con los intereses alineados, para identificar y atender grandes oportunidades de mejora en diferentes áreas de nuestro futbol, con la intención de competir con los mejores del mundo, a todos los niveles” declaró Rodríguez al momento de su asunción.

