Este sábado el América ganó, gustó y goleó al Toluca en el estadio Azteca para quedarse con el liderato en solitario del Clausura 2024; sin embargo, no faltó la polémica arbitral por un supuesto penalti no cobrado en favor de los Diablos.

Este lunes, la Comisión de Árbitros publicó un video explicando y justificando la decisión de los árbitros para no cobrar la pena máxima y otorgarle el cobro a los escarlatas.

Lee también Chivas: Así luce el que sería el nuevo jersey atlernativo para el siguiente torneo

"El defensor número 24 del América intenta bloquear ese centro con el cuerpo y el balón toca directamente el brazo derecho de dicho defensor, el cual se encuentra cerca de su cuerpo, sin ampliar el volumen de este y el jugador intenta recoger el brazo sin asumir un riesgo. Si el balón no golpease en dicho brazo, golpearía en el cuerpo de dicho defensor, por lo que no se debe sancionar mano en esta acción ya que no amplía el volumen de su cuerpo y está justificada para esta acción en concreto. Si el balón hubiese contactado el brazo izquierdo del jugador, sin duda sería una situación diferente, lo cual no ocurrió" se relata en el video compartido en redes sociales.

Audios del #VARLigaMX J15 | América 🆚 Toluca



En el minuto 35 de juego, en una jugada de ataque de Toluca, el centro golpea la mano del defensor de América dentro del área. Tras el análisis del VAR se reanuda el juego sin sanción debido a que la mano no se encontraba en posición… pic.twitter.com/sjrzvUGA6k — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) April 15, 2024

Lee también Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones al finalizar la jornada 15 del Clausura 2024

La jugada en cuestión trata de una mano en el área del América del futbolista Javairo Dilrosun, a la cual los futbolistas del Toluca protestaron de inmediato.

El árbitro Adonai Escobedo se apoyó en el VAR para tomar una decisión y optó por no cobrar el penalti.

Lee también Rafa Márquez es la opción 1 para dirigir al Barcelona, aseguran en España