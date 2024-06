Julio César Chávez sobre las adicciones de su hijo: “Pensé que se me iba a morir”

Julio César Chávez Jr hace unos meses vivió una etapa difícil, ya que sus distintas adiciones afectaron tanto a su persona como a su familia, entre ellos su padre, quien contó cómo afrontó esta situación.

“Pensábamos que este día no iba a llegar nunca, la verdad yo pensé que Julio se me iba a morir en cualquier rato”, declaró Julio César Chávez.

El ‘Gran Campeón Mexicano’ afirmó que existía una constante intranquilidad por el Junior.

“Era una preocupación todos los días de que, si amanecía o no amanecía”, agregó.

Lee también La mexicana Paola Morán gana la medalla de bronce en el New Life Festival 2024

Chávez González detalló que personalmente sentía culpa por lo que afrontaba su hijo, pero entendía que era una cuestión fuera de su alcance.

“Yo decía ‘Dios mío, si he podido ayudar a tanta gente, ¿por qué no puedo ayudar a mi hijo?’, pero no podía ayudar porque en Estados Unidos las leyes son totalmente diferentes, aparte ya había ido por él como tres o cuatro veces, ya se la sabía el cabrón, me puso una restricción”, contó el comentarista de Box Azteca.

Hoy en día Julio César Chávez se muestra positivo, ya que el Junior ha podido controlar estos hechos y se encuentra recuperando, además cumple con lo que dictaminó el juex.

“Mi hijo está en un centro de recuperación, está haciendo caso a todo lo que dice el juez”, añadió el expugilista.

Lee también Lionel Messi rechazó un contrato multimillonario para jugar en Arabia Saudita; esto hubiera cobrado el astro argentino