Julio César Chávez Jr manda aviso: “Si algo me pasa es culpa de mi papá y de mi ex”

Una vez más la familia de los Chávez está envuelta en la polémica, ya que Julio César Chávez Jr expuso la situación que vive y avisa que si algo le llega a pasar él responsabiliza a su padre y a su exesposa Frida Muñoz.

Chávez Carrasco contó que su exesposa busca que la corte tenga pruebas sobre supuestos problemas mentales, para así quedarse con los bienes hecho que niega el pugilista.

“Si algo me pasa es culpa de Frida y de mi papá, me hacen como que estoy loco y ella gana en la corte y ella agarra el dinero y me hace ver como loco”, expresa ‘El Junior’ en un video que circula en Youtube.

“Imagínense para que haga algo la familia y me haga pasar como loco, entonces estoy diciendo antes de que pase la situación”, añade el boxeador de 37 años.

Posteriormente hace algunas declaraciones que no quedan claras al respecto como “hicieron lo mismo otra vez” y señala que mandaron gente a su casa, pero no especifica una razón.

Lo que sí confirmó Julio César Chávez Jr es que su expareja Frida Muñoz emprenderá acciones legales.

