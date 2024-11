Juan Martín del Potro y su desgarrador relato sobre la vida que lleva: Quiero vivir sin dolor

En cinco días, Juan Martín del Potro tendrá una despedida y lo hará ni más ni menos que junto a Novak Djokovic. “La Torre de Tandil” se alejará del tenis y quiere hacerlo de la forma más sana y agradable posible.

Hace unas horas, el extenista argentino ha publicado en sus redes sociales un desgarrador relato sobre cómo ha sido su vida en los últimos años. Entre cirugías, inyecciones y amargos momentos en el día a día.

Del Potro, ex número tres del mundo y ganador del Abierto de Estados Unidos (2009) y de la Copa Davis con Argentina (2016), anunció su retiro entre lágrimas en 2022.

Lee también FOTOS: ¡Se va uno de los grandes del tenis! Rafael Nadal anuncia el cierre de su carrera

En febrero de 2022 'Delpo', aquejado por los problemas físicos que arrastraba, decidió anunciar que colgaba la raqueta en el Abierto de Buenos Aires.

Los dolores en su rodilla derecha se le habían hecho insoportables y, aunque no descartaba algún futuro regreso, era "una despedida más que una vuelta milagrosa", como dijo entonces.

Cirugía tras cirugía

"Entre cirugía y cirugía probaba tratamientos. No sé, debo tener más de 100 inyecciones en la pierna y en la cadera y en la espalda... Me infiltraron, me sacaron, me analizaron, me quemaron nervios, me bloquearon tendones... un sufrimiento a diario, que de hecho lo tengo a diario"

“Me duele muchas veces para dormir. Cuando me giro de lado me despierto porque me pegan unos pinchazos que son muy feos y la verdad que, si bien viene siendo como una pesadilla sin final, a diario sigo insistiendo en buscar solución y buscando médicos, alternativas y todavía no la encuentro”.

Lee también Taylor Fritz se suma al Abierto Mexicano de Tenis

¿Una prótesis la solución?

"No sé cuándo va a terminar porque tengo otra gran pelea con médicos, que es ‘ponete una prótesis y deja de joder’. Y yo muchas veces digo ‘Bueno, dale. ¿Qué me garantiza la prótesis? No, vas a tener calidad de vida’. Bueno, perfecto. Es lo que yo busco. Yo ya no busco más correr o jugar al tenis o jugar un partido con mis amigos. Pero después viene el otro y dice ‘No, no le hagas caso porque sos muy joven para la prótesis’. Espero hasta los 50 y le digo ‘pero flaco, yo de los 31 que no corro, no subo una escalera, no puedo patear una pelota. No jugué nunca más al tenis"

Lee también Maria Sharapova ingresará al Salón de la Fama del Tenis en 2025

No puedo patear una pelota ni hacer nada

Jugar con sus amigos o llevar una vida común, ya es sumamente complicado para el de Tandil.

“Yo era un tipo muy activo que le gustaba mucho hacer deporte, no solo jugar al tenis y de repente me invitan a jugar al futbol y soy el que lleva el mate y se sienta afuera o van a jugar al pádel y hago los videitos y para mí es terrible. Además, desde lo deportivo me quitaron la ilusión de hacer lo que siempre me gustó hacer, que era jugar al tenis. Y no sé, es muy difícil ya”.

Los números de Juan Martín del Potro

Profesional desde 2005, el de Tandil sumó 22 títulos del circuito ATP en su carrera, incluidos el ATP Masters 1000 Indian Wells (2018).

Además, sumó dos medallas olímpicas: una plata en Río 2016 y un bronce en Londres 2012.

Sumado a esto, integró el equipo argentino que ganó a Croacia en la final de la Copa Davis 2016, junto a Federico Delbonis, Guido Pella y Leonardo Mayer.