El atleta mexicano, Juan Luis Barrios, no descarta la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, está consciente de que su carrera deportiva ―como corredor élite― se está acercando a su fin.

Y es que, de cara a los eventos finales del ciclo olímpico, Juan Luis habló de sus planes a futuro.

"Le restan, quizás, diez meses para que se sepa quiénes van a ser los seleccionados. Se va diluyendo mi vida deportiva élite, repito, por respeto a lo que se merece el deporte de alto rendimiento, pero son diez meses que yo no pienso dejar de calzar unos tenis deportivos ni tampoco dejar de participar", sentenció el atleta.

La trayectoria de Barrios es larga. Tiempo atrás, compitió en los Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

"Si al final del proceso los puntos me otorgan algo, los tendré que ocupar y si no, me voy", explicó Juan Luis.

Mientras tanto, el deportista estará presente en la Medio Maratón de la Ciudad de México que se celebrará el próximo domingo, 16 de julio.

De regreso a México, después de San Salvador 2023





Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, Barrios consiguió la medalla de bronce en la categoría de medio maratón.

El atleta manifestó su alegría por el logro. Aun así, puntualizó que es necesario un cambio generacional, ya que el país necesita "mejores representantes".

"Si no satisfecho, sí contento de una vida larga dentro del deporte con derrotas, con triunfos, con experiencias pero sobre todo con todo un andar por el mundo de conocer el deporte en sus entrañas y de haberle disfrutado muchísimo", finalizó Juan Luis Barrios.

Juan Luis Barrios en el podio de San Salvador 2023 - Foto: CONADE