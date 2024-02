Jorge Sánchez deja atrás su fallida llegada al Cruz Azul y se enfoca en el Porto

Estuvo muy cerca de llegar al Cruz Azul, equipo en el que seguramente tendría más actividad que en el Porto, pero Jorge Sánchez da la vuelta a la página y prefiere enfocarse en los Dragones… Al menos lo que resta de la actual temporada.

“No sé (por qué no llegó al Cruz Azul), mi agente fue el que estuvo viendo todo, así que yo estoy muy tranquilo”, aseguró el lateral derecho, tras la victoria de su equipo sobre el Arsenal (1-0), en la ida de los octavos de final en la Champions League. “Lo que me toca es meterle y enfocarme en lo mío, y si viene algo, a seguirle metiendo”.

Sus derechos federativos pertenecen al Ajax y la cesión con el club portugués finaliza en el verano. Es poco probable que permanezca en ese equipo, pero se enfoca en tratar de ganarse un lugar.

“Yo estoy muy tranquilo. En los meses que me toca aquí, tengo que cumplir partidos, y si no, tengo que ver también mis mejores opciones”, reconoció. “Así que ahorita estoy enfocado, metiéndole al 100% y lo que venga es porque Dios así lo quiere. Estoy tranquilo”.

Jorge Sánchez, feliz por la victoria en la Champions League

No tuvo actividad en la victoria del Porto, pero eso no impide que Jorge Sánchez se sienta feliz por el triunfo sobre el Arsenal y la posibilidad de clasificar a los cuartos de final en el torneo de clubes más importante en el mundo.

“Estoy muy contento por el rendimiento del equipo”, aseguró. “No tuve minutos, pero soy parte del equipo y eso me pone muy contento. El equipo lo hizo muy bien, falta un partido más, pero hemos estado muy tranquilos y ahorita disfrutando de este gran momento que se vive, un momento inolvidable que nunca creí vivirlo, así que estoy muy contento por eso”.

A final de cuentas, está con su equipo en una ronda muy importante de la Champions.

Eso sí, no puede dejar a un lado la tristeza por no jugar, aunque aseguró que “estoy trabajando muy duro todos los días, trabajando fuerte, pero es verdad que frente a mí tengo una competencia muy buena y muy competitiva, que es importante, y para mí eso es lo mejor”.

“Crezco futbolísticamente y a mi compañero lo hago crecer, porque estoy detrás de él, pisando los talones, así que eso es lo que hace una competencia interna muy competitiva”, agregó. “Estoy tranquilo, feliz, disfrutando cada momento y esperando las oportunidades. Si no vienen, también estoy muy tranquilo de seguir haciendo lo que me toca y en esta parte estoy disfrutando bastante”.

Lo que sí quiere dejar en claro es que siempre ha tratado de dejar en alto el nombre de México, aunque su aventura europea -hasta ahora- no haya sido tan exitosa como desea.

“Todos los que venimos a Europa tratamos de poner a México en alto. A veces es muy complicado, vivimos muchas cosas muy difíciles, pero que se sientan orgullosos de que nosotros venimos a tratar de hacer lo mejor posible”, sentenció Sánchez. “En algunos casos, se da mejor y en algunos no, pero seguimos trabajando, metiendo duro”.

“Eso es lo mexicano, porque a pesar de las dificultades, siempre estamos ahí metiéndole, y yo he pasado por muchos momentos en mi carrera muy bonitos, he ganado títulos, y también momentos difíciles, pero nunca he decaído; al contrario, soy un ejemplo para muchos jugadores y muchas personas de que a pesar de las dificultades, sigo creciendo futbolísticamente y aprendiendo, que es lo más importante para mí”, finalizó.