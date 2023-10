Jaime Lozano sobre Alexis Vega: "Las acciones llevan consecuencias"

El rendimiento y los casos extra cancha han alejado a Alexis Vega de la Selección Mexicana.

El atacante del Guadalajara desde aquel escándalo tras el partido en Toluca hace unas semanas, se ha colocado en el ojo del huracán y es que hasta podría costarle no seguir en el plantel rojiblanco.

Lee también Para Jaime Lozano, Memo Ochoa es el ideal y lo quiere en 2026; también mandó mensaje a sus delanteros

Al respecto, Jaime Lozano en su conferencia de este día en Charlotte, mencionó: "A Alexis lo conozco, le guardo un gran cariño, es una gran persona y un gran jugador que me ha tocado disfrutar y aprovechar de lo que hace dentro del campo; de mi parte apoyarlo en lo que pueda, pero sé que las acciones llevan consecuencias y se tienen que tomar decisiones, pero no me quiero meter mucho en eso".

El Jimmy y la Selección Mexicana se preparan para los amistosos en esta Fecha FIFA ante Ghana y Alemania, ambos a disputarse en los Estados Unidos.