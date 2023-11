Igualdad de salarios ayudaía a crear sindicato, aseguran

La iniciativa presentada por la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado podría abrir las puertas para que, por fin, los futbolistas y el resto de los deportistas profesionales puedan formar un sindicato.

Por muchos años, los futbolistas han tratado de crear un sindicato, y ahora, según el senador Napoleón Gómez Urrutia, se podría dar gracias a las iniciativas presentadas: “Esto tiende a propiciar igualdad de salarios y sus derechos sociales a todos los deportistas profesionales”, dijo. Y entre esos derechos está formar un sindicato.

El Senador abundó. “Lo dice muy claro esta ley... Se vuelve una obligación de las personas empleadoras garantizar el ejercicio de los derechos labores individuales y colectivos de los deportistas profesionales, entre otros formar sindicatos, defender sus derechos en forma colectiva”.

Así que la FMF ya no podría negarse a que existiera un sindicato. “Sabemos que hasta Hugo Sánchez quiso formar un sindicato y no los dejaron, cuando la ley federal del trabajo le da la garantía y libertad de hacerlo, y no hablo solo de futbolistas, sino de todaslas actividades deportivas del país”.