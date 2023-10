Iga Swiatek tiene espectacular debut en las WTA Finals, pero minimiza el estado de la cancha

El segundo día de las WTA Finals Cancún empezó con la actividad del Grupo Chetumal en el cual Iga Swiatek tuvo un arrollador debut al superar 7-6(3) y 6-0 a Marketa Vondrousova.

"No fue fácil, pero estoy muy feliz de regresar de un marcador de 2-5, no sucede a menudo, así que seguro que aprenderé que puedo recuperarme de cualquier puntuación", dijo la polaca durante la conferencia después del partido.

En el juego se le vio a Iga sufrir con el rebote de la cancha, específicamente en el primer set, al respecto considera que las condiciones que están viviendo en Cancún, también ocurren en otros torneos.

"No es algo positivo para ninguno de nosotras, pero creo que lo principal es no concentrarse en eso y simplemente hacer su trabajo. A veces también rebota de manera extraña en arcilla o césped, así que trato de no pensar en esa perspectiva y simplemente hacer mi trabajo", puntualizó la polaca.

Caso contrario a Marketa Vondrousova, quien sí fue directo a criticar las condiciones del bote de la pelota.

"La cancha sinceramente es muy mala, la pelota rebota por todos lados y siento que es casi como canchas de arcilla o pasto malas, ni siquiera es cancha dura, no creo que esta cancha sea muy buena para las WTA Finals", indicó la checa, quien no es un pretexto y por ello perdió esta ocasión.