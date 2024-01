Héctor Herrera se sincera y confiesa su deseo de ser entrenador tras su retiro

Héctor Herrera, uno de los futbolistas mexicano con mejor recorrido en el balompié europeo habló sobre sus planes en el futuro, el ahora jugador del Houston Dynamo reconoció que el retiro se acerca a su vida.

Dejando claro su intención de seguir ligado al futbol, ya que después de su carrera como futbolista le gustaría iniciar su carrera de entrenador en Estados Unidos.

"Me encantaría poder terminar mi carrera en Houston porque me siento feliz hoy en día, mi idea principal fue volver a Madrid porque nos encanta, tenemos nuestra casa ahí, el futbol da muchas vueltas, antes no quería ser entrenador, hoy en día pienso en ser entrenador y Houston es un buen lugar para comenzar y transmitir la experiencia o todo lo que el futbol me haya dejado", comentó en rueda de prensa.

En ese sentido, Herrera que también mostró su deseo de jugar la Copa América con la Selección Mexicana, recalcó que ese paso al banquillo dependerá de las decisiones de su hijo, quien también inició su trayectoria en el futbol.

"No me lo quiero quedar, quiero compartirlo a futuras generaciones y sobre todo a mi hijo que también está comenzando a jugar, tengo claro que si en un momento me tengo que ir de un sitio es para acompañar a mi hijo para que tenga una oportunidad en el futbol", finalizó.