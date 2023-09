Héctor Herrera explota contra la prensa: "Se creen los Messis del futbol y nunca han tocado un balón"

La convocatoria de Héctor Herrera a la Selección Mexicana para los juegos amistosos de septiembre, ha sido muy criticada por los medios de comunicación, y eso ha molestado al jugador del Houston Dynamo, quien señala que algunos comunicadores se creen “los Messi del futbol”, cuando “nunca han tocado un balón”.

Herrera, de 33 años, ha vuelto a la Selección tras no haber sido tomado en cuenta en la era de Diego Cocca, para la Liga de Naciones, Final Four y Copa Oro, y ahora con Jaime Lozano tiene una nueva oportunidad.

Y ante las críticas, responde: “Los comentarios o los consejos los tomé de quien vienen. No sé si desgraciadamente en nuestro país hay mucha gente como tu trabajo (reportero) que creen que son los ‘Messis del futbol’ y tienen el poder de palabra de decir quién hace las cosas bien, quiénes mal cuando no han tocado una pelota en su vida”.

Tratando de recomponer sus palabras, no mucho, agregó: “Respeto su trabajo, me encantaría hacer un canal de Youtube y criticar esa gente…Respeto su decisión, pero no los escucho”.

Se dice un luchador de la vida: “He vivido cosas muy fuertes en mi infancia, toda mi carrera no ha sido fácil, y el que venga una persona a decir que pueda estar o no en la Selección, no me importa”, mencionó en una entrevista reproducida por Fox Sports.

Remató al decir: “Tengo una de las mejores carreras como jugador mexicano pero no me conformo con eso”.

Héctor Herrera después de jugar nueve años en Europa, Porto y Atlético de Madrid, regresó al continente americano para actuar en el Houston Dynamo equipo en el que es líder de asistencias y está por disputar la final de la US Cup.