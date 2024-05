Gerardo Arteaga sueña con ser campeón en México

Gerardo Arteaga quiere ser campeón con Monterrey, fue su objetivo principal al dejar Europa y esta noche puede dar un paso más hacia esa meta. “Es algo que me tracé al llegar a este club. No me he equivocado de tomar la decisión de venir. Sabía que venía un equipo ganador, que pelea siempre por títulos y estamos cerca de ese objetivo”, expresó el lateral.

Arteaga sabe que el Columbus no es rival sencillo y para ello “estamos trabajando para frenarlos”. El futbolista mexicano aseguró que tener cerca a la afición es una fuerte motivación para todo el equipo y en su caso, quiere agradecerles el apoyo con una buena actuación en la cancha. “Desde que llegué se ha visto mucho el apoyo, nos siguen a todos lados. Me considero un jugador que trato de responderles dentro del campo y entregar mi máximo”, añadió el zurdo.

El canterano de Santos Laguna, aprovechó también para confesar que su llegada a Rayados fue por el proyecto deportivo. “El equipo siempre está en la pelea de títulos y sé lo que representa tanto para el futbol mexicano como para la Concacaf. Desde que platicaron conmigo [en Bélgica], más que otras cosas lo que me hizo aceptar fue el tema deportivo que tienen aquí”.

Monterrey debe venir de atrás y revertir el 1-2 contra el Columbus Crew en la semifinal de la Champions Cup. Las palabras de Arteaga deberán reflejarse en el campo.

